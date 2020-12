Zmarł były europoseł i prezes KNP. Miał 69 lat

„Dziś zmarł Michał Marusik, poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2014-2019, prezes Kongresu Nowej Prawicy, w latach 80' uczestnik strajków w Rafinerii Gdańskiej, człowiek ideowej prawicy” - napisano na oficjalnym profilu polityka na Facebooku. Informację o śmierci byłego europosła potwierdził także gdański radny PiS Przemysław Majewski. „Dotarła do mnie smutna wiadomość. Dziś zmarł Pan Michał Marusik, poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2014-2019, prezes Kongresu Nowej Prawicy, w latach 80' uczestnik strajków w Rafinerii Gdańskiej, człowiek ideowej prawicy. Dziękuję, że mogłem być pana asystentem” - przekazał na swoim profilu na Facebooku.

Michał Marusik - kim był?

Michał Marusik urodził się w 1951 r. w Skrzynkach (woj. łódzkie). Ukończył Technikum Chemiczne w Tomaszowie Mazowieckim. W sierpniu 1980 r. był jednym z organizatorów strajku w gdańskiej rafinerii, w której pracował przez wiele lat. W latach 80. działał w Solidarności.W 1992 r. wstąpił do Unii Polityki Realnej. Dwa lata później został członkiem Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. W 2014 roku uzyskał mandat europosła. W wyborach do Parlamentu Europejskiego startował z list Kongresu Nowej Prawicy. Należał do frakcji Europa Narodów i Wolności, która zrzeszała eurosceptycznych prawicowych deputowanych. W latach 2015-2017 był prezesem KNP. W 2019 roku dołączył do formacji PolEXIT, powołanej przez działaczy Kongresu Nowej Prawicy.

