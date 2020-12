Prognoza pogody. Na termometrach nawet 7 stopni Celsjusza

Pogodę w Europię kształtuje obecnie układ wysokiego ciśnienia, co oznacza o tej porze roku przewagę pogody pochmurnej, z mgłami i zamgleniami. Szanse na przejaśnienia tylko w Polsce zachodniej i miejscami na południu. Do naszego kraju napływają ciepłe masy powietrza - temperatura nie spadnie poniżej 0 stopni Celsjusza. Termometry pokażą 2 stopnie Celsjusza w Suwałkach, 3 w Olsztynie i Białymstoku aż po 7 we Wrocławiu i Zielonej Górze.

Podobna pogoda będzie w niedzielę. Więcej szans na słońce w poniedziałek. Kolejne dni - wtorek i środa będą deszczowe. Na termometrach od 3 do nawet 9 stopni 22 grudnia oraz 2 do 6 stopni 23 grudnia.