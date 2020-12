Gwiazda Betlejemska pojawi się na niebie 21 grudnia. Po raz pierwszy od 800 lat

21 grudnia warto spojrzeć w niebo. Zbliża się bowiem Wielka Koniunkcja Jowisza i Saturna, dzięki czemu będziemy mogli obserwować Gwiazdę Betlejemską. Warto dodać, że popularna Gwiazda Betlejemska tak naprawdę wcale nie jest gwiazdą, a właśnie koniunkcją dwóch planet. Tworzą one na niebie jeden bardzo jasny punkt. 21 grudnia 2020 roku planety będą oddalone od siebie o zaledwie 0,1 stopnia, co sprawi, że z naszej perspektywy będą wyglądały jak jeden świetlisty punkt. NASA podkreśla, że w szczytowym momencie będą oddalone od siebie zaledwie o „jedną piątą księżyca w pełni”.

EarthSky przypomina, że poprzednią koniunkcję można było oglądać w 1226 roku, a więc blisko 800 lat temu. Jowisz i Saturn znacząco zbliżyły się do siebie także w 1623 roku, ale zdaniem naukowców panujące wówczas warunki obserwacyjne i położenie Słońca najprawdopodobniej uniemożliwiły oglądanie zjawiska. Zjawisko koniunkcji planet Jowisza i Saturna jest uzależnione od ich obrotu wokół Słońca. Jowisz potrzebuje na to 12 lat, a Saturn - 30 lat. Badacze zaznaczają, że zjawisko samego zbliżenia planet nie jest bardzo rzadkie, powtarza się bowiem co 20 lat, jednak nie aż na tak duża skalę, umożliwiając tym samym obserwowanie Gwiazdy Betlejemskiej.

Gwiazda Betlejemska - kiedy będzie widoczna?

Do obserwacji nie jest potrzebny żaden sprzęt optyczny, wystarczy nasze oko. Oczywiście jeśli pozwolą na to warunki pogodowe. Jowisz ma blask jaśniejszy niż gwiazdy nocnego nieba. Saturn jest trochę słabszy, ale i tak pod względem jasności plasuje się w czołówce obiektów astronomicznych widocznych nocą. W pełnej okazałości Gwiazda będzie widoczna na niebie po zachodzie słońca w poniedziałek 21 grudnia. Dostrzec ją będzie można do 25 grudnia.

