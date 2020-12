Sprawa kardynała Dziwisza. Europoseł dostał wezwanie do prokuratury

10 listopada Łukasz Kohut zapowiedział złożenie do Prokuratury Okręgowej w Krakowie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu. Europoseł Wiosny Roberta Biedronia wspomniał o art. 239 oraz 240 kodeksu karnego. Artykuły te dotyczą wielokrotnego utrudniania ujawnienia przestępstw dokonanych przez duchownych w celu uniknięcia przez nich odpowiedzialności karnej oraz niezawiadomieniu stosownych organów ścigania o możliwości popełnienia przez duchownych przestępstw wykorzystania seksualnego dokonanych na szkodę małoletnich.

„Kardynał Dziwisz nie podjął żadnych działań mających doprowadzić do wyjaśnienia sprawy i w konsekwencji poniesienia przez sprawcę odpowiedzialności za popełnione przestępstwa, a wręcz przeciwnie podejmował działania, by sprawa nie ujrzała światła dziennego. Co więcej, z przedstawionych przez dziennikarzy historii wynika, że kardynał Dziwisz dobrze wiedział o przestępstwach popełnionych przez duchownych i podejmował aktywne działania, które prowadziły do wyciszenia sprawy np. odpowiadał za przeniesienie sprawcy przestępstwa do innej parafii” – napisał w uzasadnieniu zawiadomienia polityk Wiosny.

Kohut: Presja ma sens

Prokuratura nadała sprawie bieg. Dostałem wezwanie, w charakterze osoby zawiadamiającej – świadka, w sprawie arcybiskupa Dziwisza. Presja ma sens – napisał Łukasz Kohut w mediach społecznościowych dodając, że w poniedziałek stawi się w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie. Informację tę potwierdził rzecznik prasowy PO w Krakowie prok. Janusz Hnatko. – Postępowanie zarejestrowano w Wydziale V Prokuratury Okręgowej w Krakowie. W najbliższym czasie będą wykonywane czynności z udziałem osoby zawiadamiającej i w zależności od ustaleń będą podejmowane dalsze decyzje w tej sprawie – przekazał.

„Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza” - o czym jest?

Europoseł złożył zawiadomienie po emisji filmu o nieznanym obliczu współpracownika Jana Pawła II wyemitowanego przez TVN24. W poniedziałek 9 listopada stacja TVN24 wyemitowała reportaż „Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza”. Dziennikarz Marcin Gutowski przedstawia w nim świadków, dokumenty oraz relacje osób, które wskazują, że kardynał Stanisław Dziwisz wiedział o wielu skandalach pedofilskich, jednak tuszował zgłaszane mu sprawy. W reportażu pojawiają się nie tylko wątki polskie, ale i dwa największe skandale pedofilskie w innych częściach świata.

Nazwisko kardynała Stanisława Dziwisza pojawia się w tle głośnych skandali pedofilskich, między innymi sprawy Marciala Maciela Degollado, założyciela Legionów Chrystusa oraz byłego kardynała Theodore'a McCarricka. W reportażu wskazano także na niejasne powiązania finansowe byłego papieskiego sekretarza.

