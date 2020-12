Kaczyński: PO poszła w stronę lewackiego ekstremizmu

Cały wywiad z prezesem PiS ukaże się w poniedziałkowej „Rzeczpospolitej”. W zapowiedzi rozmowy napisano, że dotyczy on układu politycznych sił na koniec 2020 roku oraz tego, czy nie tworzy się nowy pomysł na pokonanie PiS w wyborach. – Prawą flankę utrzymujemy i jesteśmy na niej mocni. Nie pójdziemy na lewo, to jest oczywiste – powiedział Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS nie ukrywał zaskoczenia działaniami Platformy Obywatelskiej. – PO poszła bardzo ostro w lewo, w stronę lewackiego ekstremizmu, co nas trochę zaskakuje – stwierdził. Dziennikarze przypomnieli, że wielu polityków formacji Borysa Budki otwarcie opowiadało się za liberalizacją prawa aborcyjnego. Inni, w tym m.in. Grzegorz Schetyna, nie do końca się z tym zgadzali podkreślając, że w ich opinii powinien zostać utrzymany tzw. kompromis aborcyjny.

Pytany o to, czy wśród opozycji powstanie nowy układ, wicepremier wspomniał o Szymonie Hołowni. – Pytanie, czy jest prawdą, że to układ z Hołownią, że oni mają wypchnąć lewicę, a Hołownia ma zająć miejsce na centrum. Wszystko to jest nowym-starym pomysłem, by nas pozbawić władzy – ocenił Jarosław Kaczyński.

