W Szpitalu Narodowym przebywa 80 pacjentów. Kilkunastu w stanie ciężkim

Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym działa jako filia CSK MSWiA. W statystykach Szpitala Narodowego napisano, że „18.12 o godzinie 23.59 w Szpitalu Narodowym przebywało 80 pacjentów na 112 gotowych łóżek”. „W ciągu dwóch dni szpitale 12 razy kontaktowały się z SN. Do hospitalizacji przyjęto 11 osób. Łącznie od początku działalności liczba hospitalizowanych wynosi 246 osób” – dodano.

Pacjenci w stanie ciężkim

Poinformowano też, że „kilkunastu chorych przebywających w Szpitalu Narodowym jest w stanie cięższym, ci pacjenci umieszczeni są na oddziale intensywnego monitorowania i stosowane są u nich różne metody poprawiające utlenowanie krwi”. „Duża część pacjentów to osoby z różnymi schorzeniami, nie tylko z zapaleniem płuc, ale także osoby po udarze, zawale serca, osoby starsze, leżące. Leżenie w łóżku prowadzi u nich do ogólnego osłabienia, dlatego są poddawani rehabilitacji. Rehabilitanci codziennie wykonują z pacjentami ćwiczenia i starają się ich uruchomić” – przekazano.

Jak czytamy, 11 grudnia „specjalny autobus tlenowy Warszawskiego Transportu Publicznego po raz pierwszy przewiózł 14 pacjentów do Szpitala Narodowego”. „12 grudnia tym samym autobusem do placówki przewieziono kolejne 19 osób. Są to zarażeni pensjonariusze i pracownicy domu dla bezdomnych” – dodano.

Najważniejsze fakty dotyczące Szpitala Narodowego

W komunikacie podano, że w mediach pojawiają się nieprecyzyjne informacje dotyczące Szpitala Narodowego. „To, że nie wszyscy pacjenci kwalifikowani są do przyjęcia do szpitala tymczasowego, wynika z zarządzania bezpieczeństwem pacjentów. Tak długo, jak mogą oni otrzymać opiekę lekarską w standardowym szpitalu, tak długo należy ich tam kierować, ponieważ szpital standardowy posiada najszersze spektrum możliwości udzielania pomocy (również w sytuacji występowania chorób współistniejących)” – wyjaśniono.

Wskazano, że „szpitale tymczasowe tworzy się w specyficznych warunkach sytuacji ekstremalnej, a z taką niewątpliwie mamy obecnie do czynienia. Rolą tego typu szpitali jest przyjmowanie pacjentów wtedy, gdy wyczerpią się możliwości szpitali tradycyjnych”.

Wynagrodzenie personelu Szpitala Narodowego

„Szpital Narodowy nie ma oddzielnego zarządu. Jest filią CSK MSWiA. Pojawiające się w mediach informacje o +wynagrodzeniu zarządu Szpitala Narodowego+ są nieprawdziwe. Personel Szpitala Narodowego, który pochodzi z Warszawy, dyżuruje w Szpitalu Narodowym w ramach dodatkowych godzin, poza normalnym czasem pracy. Każda osoba z personelu medycznego wykorzystuje swoje wolne godziny na pracę w szpitalu tymczasowym” – podkreślono.

Przekazano, że „twórcy Szpitala Narodowego opierali się na doradztwie Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), gdzie pracują lekarze, którzy uczestniczyli w misjach leczenia chorych zakażonych wirusem w Lombardii, czy w Afryce”. „To ludzie z bardzo dużym doświadczeniem w działaniach w sytuacjach krytycznych i zagrożeń masowych. Opierano się na wytycznych m.in. brytyjskich, włoskich” – zaznaczono.

Katarzyna Krzykowska

