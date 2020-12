Andrzej Duda odpowiedział na propozycję Kosiniaka-Kamysza. Skorzysta z niej?

Kosiniak-Kamysz zaszczepi prezydenta?

W piątek w rozmowie z TVN24 Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że zaszczepi się przeciwko koronawirusowi. Dodał, że zachęca do tego wszystkich Polaków, w tym również polityków. Według szefa PSL, który jest z wykształcenia lekarzem, niedopuszczalne są stwierdzenia przedstawicieli rządu o szczepieniach, że się nie będą szczepić, bo to jest narażanie naszych obywateli na niebezpieczeństwo, działanie na szkodę populacji, szkodę społeczeństwa.

– Ja mogę jechać i zaszczepić prezydenta Dudę, bo on miał chyba jakieś wątpliwości. Zrobię to jak najszybciej się da, żeby tylko nie siali fake newsów, szczególnie rządzący – zaoferował. – To jest wstyd, hańba, to jest naprawdę działanie o charakterze głupoty skrajnej. Trzeba uruchomić wszystkie środki i siły, powinien się kościół katolicki w tej sprawie wypowiedzieć, inne związki wyznaniowe, wszyscy politycy; jest gigantyczny niepokój, jest bardzo wiele osób, które nie chcą się szczepić i to nie są tylko antyszczepionkowcy. To w przeważającej części osoby, które mają za mało informacji – podkreślał.

Duda odpowiada szefowi PSL

Dziś na słowa szefa PSL zareagował najpierw Stanisław Karczewski senator PiS, a następnie sam prezydent Andrzej Duda.

„Szanowny Panie Przewodniczący Kosiniaku-Kamyszu. Dziękuję za troskę o moje zdrowie ale ja patrzę na szczepienie w aspekcie ogólnospołecznym” – podkreślił na początku wpisu na Twitterze prezydent Polski. „To moje »państwowe« zadanie, a w dodatku należę do »ozdrowieńców«” – dodał. Duda dodał również we wpisie link do artykułu na swojej stronie internetowej – rozmowy z ekspertami na temat szczepionki przeciwko COVID-19, zaznaczając, że to zdanie „poważnych ekspertów” .

twitterCzytaj też:

Pożar szpitala. Zginęło dziewięciu pacjentów chorych na COVID-19