Czarnek zapowiada szczepienia nauczycieli. Kiedy mogą się rozpocząć?

Przemysław Czarnek przypomniał, że nauczyciele zostali umieszczeni w Narodowym Programie Szczepień w pierwszej kolejności, tuż po grupie zero – czyli osobami, które są w pierwszej linii walki z koronawirusem.

Minister wyraził nadzieję, że początek szczepień nastąpi już około połowy stycznia. – Luty, marzec to będzie ten czas, kiedy nauczyciele będą wszyscy zaszczepieni – zadeklarował Czarnek. – Wszyscy to znaczy wszyscy, którzy się zgłoszą do tych szczepień – dodał, przypominając, że szczepienia będą dobrowolne.

Minister poinformował, że w ramach planów dotyczących powrotów dzieci do szkół, rząd będzie proponował przed tym nauczycielom przebadanie się na obecność koronawirusa. Jak dodał, chodzi o to by nauczyciele byli pewni, że nie tylko oni sami są zdrowi, ale zdrowi są też inni nauczyciele w szkole, z którymi będą współpracować.

– Tę ofertę najpierw kierujemy do tych nauczycieli, którzy będą wracać w pierwszej kolejności, jeśli pandemia koronawirusa na to pozwoli. Bo przeżyjemy święta i ferie w odpowiedzialności społecznej i solidarności społecznej, to oczywiście w ostatnim tygodniu feryjnym wszyscy nauczyciele w całej Polsce wracający do szkół będą poddani takim badaniom – podkreślił.

