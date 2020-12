Zaskakujące słowa kardynała Dziwisza. „Wybaczam Polsce”

W listopadzie stacja TVN24 wyemitowała reportaż „Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza”. Dziennikarz Marcin Gutowski przedstawia w nim świadków, dokumenty oraz relacje osób, które wskazują, że Stanisław Dziwisz wiedział o wielu skandalach pedofilskich, jednak tuszował zgłaszane mu sprawy. Nazwisko kardynała pojawia się w tle głośnych skandali pedofilskich, między innymi sprawy Marciala Maciela Degollado, założyciela Legionów Chrystusa oraz byłego kardynała Theodore'a McCarricka. W reportażu wskazano także na niejasne powiązania finansowe byłego papieskiego sekretarza. Dokument wywołał lawinę krytycznych komentarzy pod adresem byłego współpracownika Jana Pawła II. Europoseł Łukasz Kohut złożył nawet do Prokuratury Okręgowej w Krakowie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu przez kardynała.

Dziwisz: Jan Paweł II jest atakowany przez środowiska liberalno-lewicowe

Do sprawy duchowny odniósł się w rozmowie z Telewizją Trwam. Pretekstem do rozmowy było nadanie polskiemu papieżowi tytułu honorowego obywatela Bratysławy. – Jest to wyraz wdzięczności za wszystko, co wniósł Jan Paweł II w historię narodu słowackiego. W ich wyzwolenie się z komunizmu. Zawsze był z nimi, kiedy Kościół był tam bardzo prześladowany – tłumaczył Stanisław Dziwisz. Kardynał podkreślił także znaczenie papieża dla Polski i jej historii. – On dał Polsce nadzieję. Widzę, że ta Polska teraz jest inna niż ta, którą była kilkadziesiąt lata temu, była zachwycona Papieżem, zachwycona jego nauczaniem. Dzisiaj Jan Paweł II jest atakowany przez środowiska liberalno-lewicowe. To najwybitniejszy Polak w historii naszego narodu i święty. Jeżeli ktoś tego nie pamięta popada w wielki błąd – stwierdził.

Zdaniem hierarchy, „aby uderzyć w papieża, trzeba też uderzyć w ludzi, którzy z nim współpracowali”. – To była nasza służba Papieżowi, a poprzez Papieża mojej ojczyźnie. Jeśli moja ojczyzna tego nie widzi, a kiedyś widziała, to niewątpliwie powoduje u mnie ból, ale przebaczam – podsumował.

