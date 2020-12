Starcie Najmana ze Stanowskim. „Pi**o niedorobiona”

Podczas sobotniej transmisji Kanału Sportowego Michał Pol, Tomasz Smokowski, Mateusz Borek i Krzysztof Stanowski zbierali pieniądze na cel charytatywny. W pewnym momencie program został przerwany, co argumentowano naruszeniem praw autorskich. Po pewnym czasie wydarzenie wznowiono na Kanale Sportowym Extra, a incydent skomentowano na oficjalnym profilu Cyfrowego Polsatu.

W komunikacie czytamy, że w sobotni wieczór odbywała się gala KSW, w trakcie której pojawiały się przypadki kradzieży sygnału. Takie zajścia są zgłaszane, a nadawca otrzymuje niekiedy informacje o nawet ponad stu incydentach. „Przez przypadek została zgłoszona również transmisja Kanału Sportowego. Był to niezamierzony błąd ludzki, czasami tak się zdarza – również innym w stosunku do nas. Wycofaliśmy nasze zgłoszenie w serwisie YouTube po zorientowaniu się o zaistniałej pomyłce. Przykro nam i przepraszamy widzów Kanału Sportowego za zaistniałą sytuację” – dodano.

twitter

Marcin Najman vs. Krzysztof Stanowski. Starcie na Twitterze

To właśnie do tego zajścia nawiązał na Twitterze Krzysztof Stanowski. „Zebraliśmy 37 000 złotych na cel charytatywny i zostaliśmy BEZPODSTAWNIE zablokowani za fikcyjne naruszenie praw autorskich przez ReDefine-Polsat. My ucierpieliśmy, ale ucierpieli przede wszystkim chorzy ludzie. Brakuje słów, żeby nie powiedzieć za dużo. Podłość” – napisał.

Na jego wpis odpowiedział Marcin Najman. Komentator TVP Info i zawodnik MMA stwierdził, że dziennikarze prowadzący program potraktowali mężczyznę licytującego charytatywną kolację „jak gó**o”. „Możesz manipulować tymi frazesami, ale bezmyślnych klakierów co najwyżej” – dodał, na co Stanowski kazał mu „zamknąć się” i nazwał go mianem „durnia”.

Stanowski i Najman zmierzą się w ringu?

Najman nie zamierzał ustąpić, wyśmiewając Stanowskiego i stwierdzając, że tego typu tłumaczenia Stanowski może co najwyżej kierować do „swoich klakierów”. „Każdy normalny człowiek już dawno cię przejrzał atencjuszu” – dodał. „Mówiłem ci już, zamknij mordę” – ripostował dziennikarz sportowy. „W mordę to możesz liścia wyłapać Ofermo” – odpowiedział Najman.

Niewykluczone, że spór z mediów społecznościowych zaowocuje bezpośrednim, fizycznym starciem. Stanowski zaproponował Najmanowi spotkanie przed budynkiem klubowym Rakowa Częstochowa, gdzie panowie mieliby zorganizować „sparing” już w poniedziałek o godz. 12. „Sparing toczy się na sali P**do niedorobiona nie przed budynkiem. Czekam jutro o 12,00 klub Scout Częstochowa ul. Drogowców 12. Zobaczymy czy masz jaja czy wydmuszki” – stwierdził Najman.

Stanowski nie zamierza jednak mierzyć się w ringu, a pod wspomnianym budynkiem Rakowa. „Potem sobie jedź do kliniki czy gdzie tam zawsze się meldujesz po walkach” – dodał, po czym Najman zarzucił mu tchórzostwo.

twitterCzytaj też:

