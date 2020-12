Ks. Leszek Surma nie żyje. Od lat był związany z TVP

„W dniu 20 grudnia 2020 r. zmarł nagle ks. Leszek Surma” – przekazała Archidiecezja Lubelska na swojej stronie internetowej. Zmarły kapłan miał 57 lat i pochodził z Lublina, gdzie 30 lat temu przyjął święcenia kapłańskie. Od lat był związany z telewizją TVP3 Lublin, dla której pracował jako dziennikarz i redaktor. Doświadczenie pracy w mediach zaowocowało powołaniem go na stanowisko diecezjalnego referenta ds. środków społecznego przekazu. Jeszcze w sobotę 19 grudnia na antenie TVP3 Lublin wyemitowano odcinek programu „Dziedzictwo”, który tworzył ks. Surma. Duchowny opowiadał w nim o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia.

Ks. Surma był także proboszczem parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku oraz kapelanem powiatowym straży pożarnej w tym samym mieście. To właśnie we wspomnianej parafii odbędzie się zaplanowana na godz. 11 w środę 23 grudnia msza święta pogrzebowa. Następnie ciało zmarłego zostanie przewiezione do Lublina, gdzie spocznie na cmentarzu przy ulicy Lipowej.

