Godzikowice. Tradycyjnej kolędy nie będzie. Ksiądz wysłał wiernym blankiet bankowy

Portal tuolawa.pl przekazał, że wielu mieszkańców miejscowości, których wierni podlegają parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Godzikowicach, otrzymało niecodzienny list. W związku z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce ksiądz, którego nazwiska portal nie wskazał, poinformował, że nie jest możliwe przeprowadzenie wizyt duszpasterskich w tradycyjny sposób.

Z tego powodu kapłan zaprosił wiernych do kościoła na tzw. „grupową kolędę” organizowaną w mniejszych grupach, a osoby, które nie mogą uczestniczyć w „mszy świętej kolędowej”, a jednocześnie chcą pomóc w utrzymaniu parafii, zachęcił do uiszczania wpłat na podane konto bankowe. Miał zaznaczyć, że „dla ułatwienia” do listu dołącza blankiet bankowy, którego zdjęcie zostało opublikowane przez wspomniane źródło.

Koronawirus w Polsce. Najnowszy bilans

W poniedziałek 21 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 4 633 przypadkach koronawirusa w Polsce. Z powodu powikłań wywołanych przez COVID-19 zmarło 77 osób. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono zakażenie u 1 207 333 osób. Bilans ofiar śmiertelnych wynosi 25 474.

