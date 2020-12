Nie będzie aresztu dla Leszka Czarneckiego. Sąd odrzucił wniosek prokuratury

Warszawski sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla właściciela Idea Banku Leszka Czarneckiego. Sąd uznał, że nie ma podstaw do twierdzenia, że biznesmen będzie się ukrywał lub mataczył w sprawie.

– Sąd stwierdził jednak, że wobec Leszka C. zachodzi duże prawdopodobieństwo iż dopuścił się zarzucanego mu przestępstwa (...). Sąd nie stwierdził jednak, by wobec Leszka C. zachodziła obawa ukrywania się, stąd też wniosek nie został uwzględniony – zaznaczyła prokurator Marta Choromańska.

Prokuratura zapowiada zaskarżenie decyzji sądu w sprawie Czarneckiego

Przemysław Barański z Prokuratury Regionalnej w Warszawie zapowiedział zaskarżenie decyzji sądu. Czarnecki był nieobecny na rozprawie, reprezentowali go pełnomocnicy. Śledczy zarzucają biznesmenowi m.in. niekorzystne rozporządzenie mieniem klientów Idea Banku na sumę 130 mln zł. Sprawa dotyczy tzw. afery GetBack, w której poszkodowanych zostało ponad 9 tys. osób.

Leszek Czarnecki przez lata był jednym z najbogatszych Polaków na listach "Wprost", w 2008 roku uplasował się nawet na trzecim miejscu. W tegorocznej edycji wypadł z listy 100 najbogatszych.