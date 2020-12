Opublikowano kalendarz prac Sejmu. Przez 7 miesięcy tylko 17 dni posiedzeń

Praca posła nie ogranicza się jedynie do obecności na posiedzeniu. Parlamentarzyści pracują także w komisjach, ale to przeważnie wydarzenia z Sali Plenarnej wzbudzają największe emocje. Tych z pewnością nie zabraknie także w przyszłym roku, kiedy to od stycznia do lipca posłowie będą spotykali się na posiedzeniach przez 17 dni. Pierwsze z nich potrwa od 20 do 21 stycznia.

Dwudniowe posiedzenia będą miały miejsce także kolejno w lutym, marcu, kwietniu, maju i czerwcu. Więcej pracy czeka posłów w lipcu, kiedy to będą obradować w dniach 7-8 oraz 21-23. Biorąc pod uwagę, że przeciętny poseł zarabia miesięcznie około 6 tys. zł, to za siedem miesięcy pracy i 17 dni posiedzeń zgarnie ponad 40 tys. zł.

Centrum Informacyjne Rządu podkreśliło jednak w rozmowie z „Faktem”, że kalendarz prac Sejmu może się zmieniać, ponieważ już wiele razy w przeszłości zwoływano dodatkowe posiedzenia. Głos w sprawie zabrał także Włodzimierz Czarzasty. – Jestem zwolennikiem, by Sejm pracował co najmniej cztery dni w tygodniu, w godzinach 8–16, a jak będzie trzeba to dłużej. Posłowie zarabiają niemałe pieniądze i lepiej by było, gdyby pracowali, a nie się opieprzali – zaznaczył wicemarszałek Sejmu z Lewicy.

