Kaczyński wyrzuci z rządu każdego, kto się nie zaszczepi? Rzeczniczka PiS komentuje

– Jarosław Kaczyński powiedział, że wyrzuci z rządu każdego, kto powie, że się nie zaszczepi – powiedziała osoba z otoczenia polityka w rozmowie z Joanną Miziołek z „Wprost”. O tym, że prezes partii rządzącej na poważnie traktował swoją wypowiedź świadczą doniesienia o próbie odwołania Janusza Kowalskiego. Wiceminister aktywów państwowych zachował jednak swoje stanowisko dzięki interwencji Zbigniewa Ziobro.

Rzeczniczka PiS komentuje doniesienia „Wprost”

O tę kwestię zapytano polityków PiS, którzy we wtorek zorganizowali konferencję prasową w Sejmie. – Nie było takich stwierdzeń – tak do sprawy odniosła się Anita Czerwińska. – Natomiast przypomnę, że Jarosław Kaczyński zadeklarował, że zaszczepi się i oczywiście apelujemy, żeby wszyscy poddali się szczepieniu, a członkowie rządu przede wszystkim powinni dawać przykład – dodała.

W trakcie tej samej konferencji Tomasz Latos przypomniał, że po świętach Bożego Narodzenia do Polski dotrą pierwsze dostawy szczepionek. – Kierujemy apel do medyków – dajmy dobry przykład tego, że warto się szczepić, bo to najlepsza ochrona nas wszystkich – podkreślił poseł PiS, któremu wtórował Bolesław Piecha. – Szczepionki pozwoliły wyeliminować wiele groźnych chorób – zaznaczył.

Polityk PiS: „Kaczyński powiedział, że wyrzuci z rządu każdego, kto się nie zaszczepi”