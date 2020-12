Warszawa. Kolejny zrzut ścieków do Wisły? MPWiK komentuje

Prezes Wód Polskich twierdzi, że znów doszło do awarii kolektora Czajki. Zgodnie z naszymi ostrzeżeniami podziemny rurociąg jest niewydolny i nadmiar ścieków właśnie jest kolejny raz zrzucany do Wisły. Przypominam, że MPWiK nie ma na ten zrzut pozwolenia i są to działania bezprawne - napisał Przemysław Daca na Twitterze. Poinformował, że jest to mieszanina ścieków bytowych, przemysłowych i poszpitalnych z wodami opadowymi, a więc tzw. ścieki komunalne. Do swoich wpisów dołączył także zdjęcia oraz nagrania.

„Warszawa dokonuje zrzutów burzowych”

Do sprawy odniósł się rzecznik MPWiK. „Informacja Przemysława Dacy znowu zawiera nieprawdę. Prawdą jest, że w okresie deszczy Warszawa podobnie jak inne miasta dokonuje zrzutów burzowych. Zbudowany przez nas przewiert jest wydolny dla pogody suchej, co dzieje się bez przerwy od 14 grudnia br”. - wyjaśnił Marek Smółka. „Przed nami kolejne etapy inwestycji, które zwiększą pojemność przesyłu. Po realizacji alternatywnego układu przesyłowego oraz po odbudowie tunelu będziemy mieć przesył na poziomie około 16 m3/s” - dodał.

Zarzuty prezesa Wód Polskich skomentowała także rzeczniczka stołecznego ratusza. Jak bardzo nieprzewidywalna bywa pogoda, mogły się przekonać także w tym roku Wody Polskie w momencie, kiedy przelewał się zbiornik Kańczuga - napisała Karolina Gałecka odnosząc się do czerwcowej powodzi na Podkarpaciu.

