„Sylwester marzeń”. TVP chce obejść rządowe obostrzenia?

Początkowo Sylwester TVP miał odbywać się na Stadionie Narodowym. Ze względu na przekształcenie tego obiektu w szpital tymczasowy, taki scenariusz nie będzie jednak możliwy. Jak poinformowano podczas konferencji prasowej, tegoroczny „Sylwester marzeń z Dwójką” odbędzie się w Ostródzie na Mazurach. Dyrektorka tamtejszego amfiteatru miejskiego potwierdziła już, że właśnie na terenie tego obiektu odbędzie się zabawa organizowana przez publicznego nadawcę. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 19:45 i potrwa do 0:15, a całość będzie transmitowana na antenie TVP2.

Sylwester marzeń z TVP. Kto wystąpi?

Na „Sylwestrze marzeń z Dwójką” swoje przeboje zaśpiewa m.in. Zenek Martyniuk. Na scenie zobaczymy również Roksi Węgiel, Cleo, Viki Gabor i Helenę Vondrackovą. Na liście artystów znaleźli się także członkowie Golec uOrkiestra oraz Gromee, a zagraniczną gwiazdą będzie Thomas Anders z Modern Talking.

Co z obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd?

Po ogłoszeniu decyzji o organizacji koncertu pojawiło się mnóstwo pytań o to, jak stacja zamierza przestrzegać rządowych obostrzeń m.in. gdzie będą nocować artyści, ekipa techniczna oraz 300 tancerzy, którzy mają udawać publiczność. Jak podał Press, TVP może skorzystać ze swojego ośrodka wypoczynkowego w Sarnówku, który jest kilkadziesiąt kilometrów od Ostródy. Dziennikarze Press próbowali skontaktować się w tej sprawie z TVP, jednak publiczny nadawca nie odpowiedział na pytania.

O sprawie nic nie wie także lokalny sanepid. - Z doniesień medialnych wiem, że taki koncert będzie w Ostródzie. Nikt do nas się nie zwracał o nic, z żadnym zapytaniem. Impreza w amfiteatrze będzie bez udziału publiczności, nie jest imprezą o charakterze masowym. Sądzę, że jakaś forma nadzoru będzie ze strony policji, być może z naszym udziałem. To jest niewykluczone - powiedział pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie.

Owsiak do Kurskiego: Gdzie pan będzie nocował, skoro hotele będą pozamykane?

Sprawą zainteresował się także Jurek Owsiak. „W sylwestra na żywo telewizja i artyści odpalą koncert. To takie moje pytanie chociażby do artystów – a gdzie będziecie spali, skoro hotele pozamykane? I pytanie do obsługi całego tego przedsięwzięcia w TVP – to gdzie będziecie spali, skoro hotele pozamykane? I pytanie do Pana Jacka Kurskiego – gdzie pan będzie nocował, skoro wszystkie hotele będą pozamykane?” - napisał na swoim profilu na Facebooku szef WOŚP.

facebookCzytaj też:

Polityk PiS: „Kaczyński powiedział, że wyrzuci z rządu każdego, kto się nie zaszczepi”