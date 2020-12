Zaginęła 15-letnia Alicja. Policjanci proszą o pomoc

Alicja Kowalewska w sobotę 19 grudnia około godziny 19 wyszła ze swojego domu przy ulicy Ogrodowej w Miliczu. Nastolatka powiedziała bliskim, że idzie do koleżanki, ale ostatecznie do niej nie dotarła. 15-latka nie wróciła również do domu rodzinnego i nie nawiązała kontaktu z bliskimi.

Funkcjonariusze podali już rysopis Alicji Kowalewskiej. Dziewczyna ma około 160 centymetrów wzrostu i wygląda na 16-17 lat. Ma średnią sylwetkę, kręcone włosy do ramion i jest szatynką. Ma zielone oczy, prostolinijny nos, przylegające uszy oraz pełne uzębienie. Na skórze głowy w okolicach uszu zauważalne są u niej łuszczowe zmiany skórne, czyli tzw. zaczerwienienia.

15-latka w chwili zaginięcia ubrana była w ciemne spodnie dresowe, niebieską sportową kurtkę z kapturem, czarne buty typu glany oraz bordowo-szaro-czarną chustkę.

Zaginęła Alicja Kowalewska. Policja prosi o pomoc

Ktokolwiek posiada wiedzę na temat miejsca przebywania zaginionej Alicji Kowalewskiej, proszony jest o niezwłoczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Miliczu przy ulicy Tadeusza Kościuszki 4 lub proszony jest o powiadomienie najbliższej jednostki Policji na terenie kraju. Policja zapewnia anonimowość.

Telefon do dyżurnego jednostki: 47 87 212 00 (czynny całą dobę)

Telefon do Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Miliczu: 47 87 212 15, 47 87 212 31 lub 47 87 212 55

Czytaj też:

21-latka zabiła się, próbując zrobić selfie. Po roku ustalono, że była odurzona