Jeździli na łyżwach po stawie w Tatrach. Nagrano lekkomyślnych turystów

Wspomniany filmik zamieścił w facebookowej grupie Tatromaniacy Kamil Pytel. Na krótkim, bo 16-sekundowym nagraniu widać dwie osoby jeżdżące na łyżwach po Czarnym Stawie Gąsienicowym. Materiał powstał w sobotę 19 grudnia, kiedy to tafla lodu była stosunkowo cienka.

TPN ostrzega turystów

Potwierdził to w rozmowie z serwisem tatromaniak.pl Andrzej Mikler, ratownik TOPR i przewodnik wysokogórski. – Lód jest jeszcze cienki. W Morskim Oku wczoraj było 6 cm. Przy brzegach, gdzie woda wpływa do stawu, pokrywa jest jeszcze mniejsza. Uważam, że to jeszcze nie czas na spacery po stawach – ocenił Mikler.

Przed lekkomyślnym zachowaniem przestrzegają także pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. „Apelujemy o niewchodzenie na tafle stawów, ponieważ dopiero zamarzają. Lód w wielu miejscach jest bardzo cienki i z łatwością może się załamać” – czytamy w komunikacie z 23 grudnia.

