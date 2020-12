Jechał sugerując się nawigacją GPS. Wpadł do Wisły

Do zdarzenia doszło w miejscowości Gassy leżącej nieopodal Konstancina-Jeziorna. To właśnie tam w miejscu przeprawy promowej z pirsu do Wisły wpadł samochód. Kierujący autem 70-latek zdołał o własnych siłach wyjść z auta marki kia, które okazało się być nowym nabytkiem mieszkańca Warszawy.

70-latek wjechał do Wisły. Jak się tłumaczył?

Mężczyznę przewieziono na komisariat w Konstancinie-Jeziornie, gdzie w rozmowie z policjantami przyznał, że jechał kierując się informacjami przekazywanymi mu przez nawigację satelitarną. Ze względu na opady deszczu tego dnia widoczność była bardzo ograniczona, przez co 70-latek nie zauważył końca drogi i z impetem wjechał do Wisły. Na szczęście wyszedł z tego zdarzenia bez szwanku. Jego auto po kilku godzinach wyciągnęli strażacy.

„Nawigacja GPS to z pewnością użyteczny wynalazek, jednak jak pokazuje ten przykład wsłuchując się posłusznie w głos automatycznego pilota, można skończyć...w polu, lub jak w tym przypadku w rzece” – przestrzegają funkcjonariusze.

