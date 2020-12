Brutalny napad na ekspedientkę. Poznajesz tych mężczyzn?

Do zdarzenia doszło w niedzielę 20 grudnia około godz. 23 w Psarach przy ulicy Wiejskiej. W momencie, gdy ekspedientka zamykała tamtejszy sklep, do środka wtargnęło dwóch młodych mężczyzn. Przestępcy najpierw dotkliwie pobili 50-latkę, a następnie skradli pieniądze. Nieprzytomna kobieta została przewieziona do szpitala, a jej stan określono jako ciężki.

Psary. Policja szuka sprawców napadu

Z informacji przekazanych przez policję z będzińskiej komendy wynika, że u napastników dosłyszalny był wschodni akcent. Ich wizerunki zarejestrowano z kolei na monitoringu, z którego nagranie trafiło już do sieci. Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu tożsamości sprawców rozboju są proszone o niezwłoczny kontakt z policjantami pod numerem telefonu 36 80 266, (32) 36 80 255 lub z najbliższą jednostką policji pod numerami alarmowymi 112 i 997.

Informacje można również przekazać za pomocą poczty elektronicznej pod adres dyzurny@bedzin.ka.policja.gov.pl a także anonimowo za pomocą formularza „powiadom nas” zamieszczonego stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Będzińscy policjanci proszą także o kontakt osoby, które podróżowały ulicą Wiejską w Psarach w dniu 20 grudnia br. około godziny 23, a posiadają w samochodach video-rejestratory jazdy, które zarejestrowały przechodzących ulicą dwóch młodych mężczyzn.

