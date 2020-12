Boże Narodzenie, pasterka, drugi dzień świąt. Czy wierzący muszą uczestniczyć we mszy?

Dyspensa udzielona wiernym przez polskich biskupów oznacza, że nieobecność na mszy świętej w Boże Narodzenie czy niedzielę 27 grudnia nie jest grzechem. Wierni nie mają też obowiązku uczestniczyć w transmisjach telewizyjnych czy online, chociaż biskupi gorąco do tego zachęcają.

Wierni, którzy planują wybrać się do kościoła na pasterkę lub aktywnie uczestniczyć w tej mszy świętej online często zadają sobie pytanie czy zgodnie z zasadami wiary, kolejnego dnia muszą również uczestniczyć w liturgii.

Czy po pasterce trzeba iść do kościoła na mszę?

Odpowiedź jest prosta - nie. I to nie tylko ze względu na dyspensę. Pasterka jest mszą świętą będącą uroczystym rozpoczęciem obchodów Bożego Narodzenia. Tym samym przynależy już do Uroczystości Narodzenia Pańskiego, a uczestnictwo w niej wypełnia obowiązek nałożony na wiernych.

Warto podkreślić, że uczestnictwo w pasterce nie jest w żadnym stopniu obowiązkiem. W normalnych warunkach, poza obowiązywaniem dyspensy, wierni w Boże Narodzenie musieli wziąć udział w którejkolwiek z liturgii sprawowanych tego dnia. Mogła być to pasterka, ale nie musiała.

Wielu wiernych zastanawia się również nad odwrotnym problemem. Jeśli wzięli udział w pasterce, to czy w ogóle mogą drugi raz wziąć udział w mszy świętej i przyjąć komunię święta. Co do udziału w obrzędach mszy świętej nie ma żadnych ograniczeń narzuconych przez Kościół. Inaczej jest jednak w wypadku przyjęcia Eucharystii. Komunię świętą można tego samego dnia przyjąć drugi raz (ale trzeci już nie), wyłącznie wtedy, kiedy w pełni będzie uczestniczyć się w drugiej mszy świętej.

Czy w drugi dzień świąt wierni mają obowiązek uczestnictwa w mszy świętej?

Oczywiście ze względu na udzielona przez polskich biskupów dyspensę, wierni nie mają obowiązku uczestnictwa we mszy świętej z powodu trwającej epidemii koronawirusa. Warto jednak podkreślić, że w tzw. drugi dzień świat nigdy takiego obowiązku nie było.

„W niedziele i święta nakazane we mszy świętej nabożnie uczestniczyć” mówi jedno z kościelnych przykazań. Jednak które święta to te nakazane?

Jak precyzuje list Episkopatu z 2014 roku, na terytorium Polski, świętami nakazanymi poza niedzielami są:

1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,

6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech Króli)

czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (tzw. Boże Ciało)

15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej)

1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych

25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże Narodzenie).

Z tej listy wyraźnie wynika, że tzw. drugi dzień świąt, czyli święto św. Szczepana nie jest nakazane. Co ciekawe, sama nazwa „drugi dzień świat” Bożego Narodzenia jest wyłącznie nazwą zwyczajową, bo w Kościele jest to już zupełnie inne święto poświęcone pamięci pierwszego męczennika. Dlatego też wierni nie muszą tego dnia ani uczestniczyć w mszy świętej, ani powstrzymywać się od pracy, co obowiązuje ich 25 grudnia.

