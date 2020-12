Politycy PO zaśpiewali kolędy. W akcji Sikorski, Kidawa-Błońska i Gasiuk-Pihowicz

„Święta to magiczny czas... Zapomnijmy na chwilę o polityce i wspólnie zaśpiewajmy! Zobaczcie naszą kolędę” – przekazano na twitterowym koncie Platformy Obywatelskiej, a do postu dołączono trwające niespełna pięć minut nagranie. – Moi drodzy, święta to wyjątkowy czas. Na co dzień znacie nas z mówienia. Ale tym razem zaśpiewamy dla was kolędę. I to nie jedną – zapowiada na początku Borys Budka, a po jego krótkim wstępie wyemitowano kilka kolęd zaśpiewanych przez polityków PO.

Politycy PO zaśpiewali kolędę. Przed mikrofonem Sikorski, Szczerba i Siemoniak

Na pierwszy ogień poszła kolęda „Wśród nocnej ciszy”, którą śpiewała Małgorzata Kidawa-Błońska. Przed mikrofonem ponownie pojawił się również Borys Budka, a następnie Jan Grabiec zaintonował „Dzisiaj w Betlejem”. We wspólnym kolędowaniu udział wzięli jeszcze m.in. Michał Szczerba, Radosław Sikorski, Tomasz Siemoniak, Marcin Kierwiński, Kamila Gasiuk-Pihowicz a zaproponowanej przez polityków PO aranżacji daleko do tradycyjnych wykonań.

