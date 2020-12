Hołownia „współczuje Ziobrze, że musi na to patrzeć”. Co miał na myśli?

Pytany o to, czy wśród opozycji powstanie nowy układ, wicepremier wspomniał o Szymonie Hołowni. – Pytanie, czy jest prawdą, że to układ z Hołownią, że oni mają wypchnąć lewicę, a Hołownia ma zająć miejsce na centrum. Wszystko to jest nowym-starym pomysłem, by nas pozbawić władzy – ocenił Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Do tych słów odniósł się założyciel ruchu Polska 2050 w rozmowie z Wirtualną Polską. - Nie mamy żadnego dealu z PO. Oczywiście rozmawiam z bardzo różnymi aktorami ze sceny politycznej, ze wszystkich możliwych ugrupowań poza Konfederacją i znaczną częścią Zjednoczonej Prawicy, ale nie mamy żadnego dealu, układu - tłumaczył.

- Rozumiem, że pan prezes Jarosław Kaczyński lubi podzielić się różnymi plotkami, które krążą po mieście. Ale zdumiało mnie w tym wywiadzie, że człowiek, który odpowiada za bezpieczeństwo nas wszystkich, nie ma nic do powiedzenia na temat bezpieczeństwa, tylko przekłada te swoje pionki na partyjnym szachownicach - dodał Szymon Hołownia.

Hołownia: Moje chrześcijańskie i ludzkie serce jest otwarte na wszelkie rozmowy

Były rywal Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich złożył także wyrazy współczucia...Zbigniewowi Ziobrze. - Teraz z pozycji ministra musi przyglądać się, jak Polska utraciła suwerenność. Zjednoczona Prawica ma dziś tyle wewnętrznych problemów, że znęcanie się nad nimi byłoby nieetyczne. Moje chrześcijańskie i ludzkie serce jest otwarte na wszelkie rozmowy. Jeżeli pojawiłaby się okoliczność do rozmowy, chętnie porozmawiam z każdym. Ale nie z każdym jest o czym rozmawiać - powiedział Szymon Hołownia. W ten sposób nawiązał do wypowiedzi ministra sprawiedliwości dotyczących porozumienia państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawie budżetu oraz tzw. mechanizmu warunkowości.

