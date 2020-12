Gracz Lotto z Łodzi wygrał blisko 8 mln zł. Wysoka nagroda także w Eurojackpot

Oto liczby wylosowane w piątek 25 grudnia w Eurojackpot: 7, 10, 19, 26, 42 oraz 1 i9. Najwyższa wygrana odnotowana w Polsce to wygrana II stopnia o wartości 2, 099 mln zł. Padły także dwie wygrane III stopnia - każda po 482 tys. zł. Poza Polską gracze także mieli sporo szczęścia. W Szwecji, Hiszpanii, Niemczech oraz Danii padło sześć wygranych II stopnia o wartości ponad 353 tys. euro. Do 5 graczy z Niemiec i Czech trafią nagrody III stopnia w wysokości ponad 107 tys. euro. Ponieważ żaden z graczy nie trafił głównej wygranej w Eurojackpot. To oznacza, że kumulacja nadal rośnie i w przyszłym tygodniu w puli na najwyższe wygrane znajdzie się nawet 250 mln zł.

Gracz z Łodzi trafił „szóstkę”

Spory prezent na święta zrobił sobie gracz Lotto, który w Wigilię kupił jeden zakład (chybił trafił) w punkcie Lotto przy ul. Pabianickiej 245 w Łodzi. Szczęśliwiec trafił „szóstkę” i wzbogacił się o 7 917 413,70 zł. Liczby wylosowane w Lotto 24 grudnia to 19, 22, 24, 26, 27 oraz 40.

Jak grać w Eurojackpot?

Losy można kupować w tych samych placówkach, które dystrybuują losy gier Lotto. Zasady gry są bardzo proste:

Typujemy 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10.

Skreślamy swoje liczby na blankiecie lub gramy na chybił trafił.

Dopiero łączne spełnienie tych warunków oznacza wygraną pierwszego stopnia.

Są też stopnie pośrednie. Jeśli uda się trafić pięć na pięć liczb w pierwszej puli i tylko jedną z dwóch liczb w drugiej - można liczyć na średnią wypłatę rzędu 700 tys. euro.

Jeśli trafimy tylko pięć liczb z pierwszej puli, a z drugiej żadnej - przeciętna wypłata wyniesie 120 tys. euro.

Możliwa jest gra tylko na jedno najbliższe losowanie.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł.

W Eurojackpot występuje 12 stopni wygranych. Te równe lub wyższe niż 10 milionów euro wypłacane są w euro (na życzenie gracza w złotówkach), a pozostałe w złotówkach. Warto podkreślić, że wygrane odnotowane w Polsce mogą zostać powiększone w przypadku korzystnego kursu wymiany złotówek na euro.

