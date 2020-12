Zandberg zaszczepi się z Morawieckim i Hołownią? „Warto to zrobić”

„Tak naprawdę obok siebie powinni stanąć w TV Kaczyński, Morawiecki, Budka, Kosiniak, Hołownia i Zandberg, zaszczepić się razem i wydać prosty komunikat: ludzie, tu nie chodzi o politykę, chodzi o wasze zdrowie i powrót do w miarę normalnego życia” – stwierdził na Twitterze Michał Danielewski z OKO.press, a jego wpis udostępnił Adrian Zandberg.

Wspólne szczepienie polityków? Zandberg popiera pomysł

Polityk Lewicy od razu wyraził aprobatę dla takiego pomysłu, a w kolejnym poście oznaczył Mateusza Morawieckiego, Borysa Budkę, Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Szymona Hołownię. „Co Panowie na to? Jeśli wspólne zaszczepienie się mogłoby pomóc w upowszechnieniu szczepień, to moim zdaniem warto to zrobić” – dodał.

Temat podjęła Joanna Miziołek z „Wprost”, która propozycję Zandberga określiła mianem „dobrego pomysłu” . Na ten komentarz dziennikarki postanowił odpowiedzieć Michał Dworczyk. Szef KPRM ocenił, że sama idea jest dobra, ale „łamanie zasady, że w grupie zero szczepią się pracownicy podmiotów leczniczych, ma swoje minusy” . „Dlatego proponuję zmodyfikowaną wersję i odrobinę cierpliwości – proszę zaczekać do wtorku wieczór” – dodał, a nam pozostaje nic innego, jak czekać na zapowiadaną propozycję Dworczyka, który pełni funkcję pełnomocnika rządu do spraw narodowego programu szczepień.

