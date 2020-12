Uwaga! TVN: Kto zamordował 9-latka i jego 11-letnią siostrę? Sprawa wraca po latach

Jeńki to niewielka miejscowość na Podlasiu. Ponad 30 lat temu w lesie położonym na skraju wsi doszło do tragedii – nieznany sprawca zamordował 11-letnią Monikę i jej 9-letniego brata Janusza. Sekcja zwłok wykazała, że dziewczynka została przed śmiercią zgwałcona.

– Miałem wtedy 7 lat. Pamiętam ten dzień, wróciliśmy ze szkoły z siostrą. Monika z Januszem chcieli iść pobawić się do lasu. Umówiliśmy się, że pójdziemy, zaszli po nas, ale akurat źle się czuliśmy i zostaliśmy w domu. I oni poszli sami – opowiada pan Tomasz.

– Widziałam ich przez okno. A później, około 14:30 już ich nie widziałam. Do Leszka mówię: „Leszek, leć, zobacz, gdzie dzieciaki”. I syn poleciał. Przyszedł z dziadkiem. Mówi: „Mamo, ja ich wołam i krzyczę, i nie ma ich” – przywołuje Cecylia Faszczewska, matka Moniki i Janusza.

– Przyjechałem z pracy, zjadłem obiad i żona mówi, że dzieci nie ma. Październik, to wiadomo, szybko robi się wieczór, poszliśmy ich szukać. Krzyczeliśmy: „Janusz!, Monika!”. No i nie było ich. Zaraz zawiadomiliśmy policję – wspomina Józef Faszczewski.

Na drugi dzień odnaleziono zwłoki dzieci. – Zobaczyłem kopczyk, taki 10 cm wysokości, podchodzę bliżej, a tam skarpetkę widać – mówi Faszczewski. – Grzebnął i nóżka tam była, do wioski mąż wrócił jak zwariowany. Dostał szału – wspomina żona pana Józefa.

„Rodzinny horror”

Śledczy uznali, że skoro ojciec odnalazł zwłoki, to mógł dopuścić się zbrodni. Choć wkrótce odstąpili od tych podejrzeń, to jednak wśród mieszkańców one pozostały.

– Zaczął się rodziny horror. Oskarżali, że tata zamordował, potem mama, potem dziadek. Nie dość, że straciłam rodzeństwo, to przechodziliśmy takie rzeczy. Uznano, że rodzice są mordercami, i my żyjemy z mordercami. Trwało to dopóki śledztwo nie zostało umorzone – wspomina pani Katarzyna, siostra zamordowanych dzieci.