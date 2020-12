Jarosław Kaczyński zaszczepi się przed kamerami? Dworczyk: Jest zdeterminowany

– Pan prezes planuje się zaszczepić w swojej grupie wiekowej – mówił w wywiadzie dla TOK FM Michał Dworczyk. Czy zrobi to przed kamerami? – Nie znam szczegółów tego wydarzenia. Ale Jarosław Kaczyński jest determinowany, żeby jak najszerzej przekonywać i promować szczepienie, więc tego faktu na pewno nikt nie będzie ukrywał – dodał.

– Co do pozostałych ministrów, to mamy nadzieję, że cały rząd się zaszczepi. Nie chcieliśmy robić z tego takiego eventu polityczno-medialnego i wydzielać polityków jako oddzielną grupę, która miałaby się szczepić w pierwszej kolejności. W Polsce temperatura sporu politycznego jest tak duża, że to mogłoby wywołać emocje – stwierdził.

Wprost: Kaczyński oczekuje, że zaszczepią się wszyscy ministrowie

Przypomnijmy, że jak wynika z ustaleń „Wprost”, Jarosław Kaczyński miał grozić, że wyrzuci z rządu każdego, kto powie, że się nie zaszczepi. O tym, że prezes partii rządzącej poważnie traktował swoją wypowiedź świadczą doniesienia o próbie odwołania Janusza Kowalskiego. Wiceminister aktywów państwowych zachował jednak swoje stanowisko dzięki interwencji Zbigniewa Ziobry.

Michał Dworczyk, dopytywany, których polityków będziemy mogli najszybciej zobaczyć w momencie przyjmowania szczepionki odparł, że prawdopodobnie będą to politycy, którzy z zawodu są lekarzami. To bowiem od lekarzy zaczęły się w Polsce szczepienia. Wśród parlamentarzystów-lekarzy są m.in. marszałek Senatu Tomasz Grodzki, senator PiS Stanisław Karczewski, czy szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

