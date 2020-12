Wraca sprawa tragicznych otrzęsin w Bydgoszczy. Sąd uchylił poprzedni wyrok

Do tragedii doszło w październiku 2015 roku podczas studenckich otrzęsin na UTP w Bydgoszczy. Imprezę zorganizowano w dwóch budynkach uniwersytetu, połączonych ze sobą łącznikiem. Organizatorzy zamknęli jednak drzwi w jednym z budynków, więc wejść dało się tylko z jednej strony. Po kilku godzinach, gdy w pomieszczeniach zrobiło się duszno i gorąco, część osób chciała wyjść z imprezy. W łączniku i na schodach powstał jednak zator, ponieważ w drugą stronę wciąż napierały grupy ludzi, przeciskające się pod prąd. Część osób zaczęła się przewracać, pociągając za sobą innych.

Tragedia na otrzęsinach w Bydgoszczy. Zginęły trzy osoby

W wyniku tamtych zdarzeń śmierć poniosły trzy osoby: dwie studentki w wieku 20 i 24 lat oraz 19-letni student. Sekcje zwłok potwierdziły, że przyczyną śmierci młodych ludzi było niedotlenienie spowodowane uciskiem na klatkę piersiową. Prokuratura postawiła wówczas zarzuty m.in. złamania ustawy o imprezach masowych, a byłego rektora i prorektora oskarżono o zaniedbanie procedur związanych z ochronę uczelni. Ostatecznie skazano trzy osoby.

Otrzęsiny w Bydgoszczy. Apelacja i uchylenie wyroku

Decyzja z poniedziałku 28 grudnia oznacza, że sąd raz jeszcze zajmie się sprawą bydgoskich otrzęsin. Uchylono wyrok uniewinniający sądu pierwszej instancji wydany w stosunku do byłego prorektora Janusza P. Stwierdzono, że to on powinien nadzorować te przygotowania i wskazywać właściwy sposób postępowania. - Sąd Apelacyjny bierze pod uwagę fakt, że to wszystko funkcjonowało na zasadzie, że przez lata te imprezy się odbywały i wszystko było w porządku. Ale niestety tym razem, ten brak nadzoru i pozostawienie studentów samym sobie, doprowadziło do tej sytuacji, jaka miała miejsce - podsumowała sędzia Iwona Błaszczyk-Sobczyk.

Otrzęsiny w Bydgoszczy. Trzy wyroki skazujące

Jednocześnie utrzymano w mocy wyrok sądu pierwszej instancji wydany wobec trzech innych osób. Mowa o roku więzienia dla przewodniczącej samorządu studenckiego Ewy Ż., sześciu miesiącach więzienia dla byłego rektora UTP Antoniego B. oraz 8 miesięcy więzienia dla kierownika ochrony Andrzeja Z. Wszystkie trzy wyroki zostały wymierzone w zawieszeniu na dwa lata. Na skazanych nałożono też grzywny i nakazano zapłatę zadośćuczynienia.

