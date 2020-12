Hołownia o Morawieckim: Jego śmieszność nie jest moim zmartwieniem

Andrzej Duda zapowiedział kilkanaście dni temu na antenie Polsat News, że zaszczepi się na koronawirusa, choć „nie lubi, gdy ktoś operuje igłą w okolicy jego ramion”. – To deklaracja godna dorosłego mężczyzny i męża stanu – ironizował Szymon Hołownia, który w poniedziałek pojawił się w „Kropce nad i”.

Były kandydat na głowę państwa żartował, że prezydent tym samym nie będzie mógł zrobić sobie tatuażu i zarazem dodał, iż dawanie dobrego przykładu w aspekcie szczepień przez polityków jest bardzo ważne. Sam zadeklarował, że zaszczepi się „w pierwszym możliwym terminie” .

Szymon Hołownia krytykuje rząd

Dopytywany przez Monikę Olejnik były dziennikarz zapowiedział, że w noc sylwestrową powstrzyma się od wyjścia z domu, ponieważ chce myśleć o osobie jako o kimś odpowiedzialnym. Skrytykował przy tym kolejne rozporządzenia rządu, w tym zamieszanie wokół godziny policyjnej, którą premier „odwołał” podczas ostatniej konferencji prasowej. – Nie wiadomo, czy śmiać się czy płakać – stwierdził Hołownia.

Społecznik ocenił, że chociażby zamykaniem stoków, otwieraniem ich i ponownym zamykaniem rząd naraża się na śmieszność. – Śmieszność Mateusza Morawieckiego nie jest moim zmartwieniem. Zmartwieniem jest to, że obywatele tracą zaufanie do państwa. Będziemy za to płacili przez długie lata i to w bardzo trudnej walucie, jaką jest utrata zaufania do instytucji państwowych – dodał.

Hołownia zaznaczył przy tym, że nie neguje potrzeby wprowadzenia obostrzeń. Jego zdaniem powinny być one jednak stosowane w „sensowny, przewidywalny sposób” z jasno określoną podstawą prawną. – Tęsknimy za państwem, w którym nie będzie nas męczyła nieprzewidywalność władzy, jej chocholi taniec od ściany do ściany – stwierdził. Podczas tej samej rozmowy przekonywał, że „państwo miota się od jednej wizyty na lotnisku jak przylecą szczepionki do kolejnych opowieści o tym, że słoneczko wyjrzało zza chmur i już widać koniec epidemii” .

