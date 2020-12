Pogoda na Sylwestra i Nowy Rok. Możliwe przelotne opady śniegu

Wtorek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. W przeważającej części kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. W ciągu dnia będą zanikać na Ziemi Lubuskiej i Śląsku. Na północy deszczowi może towarzyszyć śnieg. Wysoko w Karpatach może spaść do 5-15 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Pomorzu i Kujawach, przez 5℃ w centrum kraju, do 8℃ na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach może rozpędzać się do 60-80 kilometrów na godzinę, wysoko w górach powyżej 100 km/h.

W środę na zachodzie kraju i Pomorzu niebo będzie pochmurne z przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze pojawi się duże zachmurzenie z opadami deszczu i mżawki do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3℃ na Pomorzu i Kujawach, przez 5℃ w centrum kraju, do 8℃ na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.

Sylwester - prognoza pogody

Sylwester upłynie pod znakiem pochmurnego nieba z przejaśnieniami. Na Podkarpaciu pojawi się słaby deszcz, a na Pomorzu deszcz ze śniegiem do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 3℃ na północy i w centrum kraju, do 5℃ na Podkarpaciu. Zachodni i południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, choć okresami może przybierać na sile.

Jaka będzie pogoda w Nowy Rok?

W Nowy Rok niebo będzie pochmurne, ale pojawią się większe przejaśnienia. Na północy może przelotnie padać śnieg rzędu 1-2 cm. Termometry pokażą maksymalnie od 1℃ na Suwalszczyźnie, przez 2℃ w centrum kraju, do 4℃ na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje zachodu i południowego zachodu.

Czytaj też:

Enigmatyczny wpis Jarosława Gowina. Wicepremier zapowiada „dobrą wiadomość” dla gospodarki