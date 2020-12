I ty możesz mieć niebieską kurtkę Najmana. Pięściarz przekazał ją na licytację WOŚP

Po tygodniach i miesiącach wzajemnych obelg, Krzysztof Stanowski wyzwał publicznie Marcina Najmana do walki w Częstochowie. Bokser stawił się na wezwanie, podczas gdy dziennikarz w ogóle się do tego miejsca nie wybierał. – Od początku chciałem tylko żebyś stał jak ten głupek na mrozie i czekał na walkę z gościem, który nigdy w życiu się nie bił. Przecież już ci mówiłem, że ty byś mnie zabił jednym ciosem – komentował później ze śmiechem Stanowski.

twitter

Niedoszły „freak fight” to jedno z najszerzej komentowanych wydarzeń grudnia w naszym kraju. Spór obu panów rozbawił lub zażenował setki tysięcy Polaków. Pięściarz postanowił skorzystać z popularności, aby zrobić coś dobrego. W trakcie ostatniego Q&A w serwisie Youtube Marcin Najman pojawił się w niebieskiej kurtce. Poinformował, że będzie ją można kupić w ramach licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. – Kurtka, w które siedzę, jak z pewnością wiecie, stała się legendarną kurtką. Postanowiłem to wykorzystać we właściwym celu. Przekazuję ją na licytację, na najbliższy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. (...) Myślę, że zda egzamin i zostanie wylicytowana za naprawdę fajną kwotę i pomoże tym, którzy potrzebują tego najbardziej – wyjaśnił.

29. finał WOŚP – kiedy?

Ze względu na obostrzenia wprowadzone przez rząd związane z pandemią koronawirusa, tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został przesunięty z 10 na 31 stycznia. W zbiórkę, która dedykowana będzie wsparciu oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy, włączy się 120 tys. wolontariuszy, zarejestrowanych w sztabach na całym świecie. – 31 stycznia gramy w 29 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zróbmy wszystko, aby hasło wygramy, było tym hasłem, które jednoczy nas wszystkich. Ludzi dobrych, ludzi, którzy patrzą na nasz kraj z optymizmem, którzy chcą, aby ten kraj był szanowany wszędzie na całym świecie – mówił Jurek Owsiak. W ciągu 28. Finałów WOŚP zebrała i wydała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 1,3 mld zł za co kupiono ponad 65 200 urządzeń.

Czytaj też:

Tajemnica niebieskiej torby Najmana wyjaśniona. Już wiadomo, co było w środku