„Za parę miesięcy będziemy mieli epidemię depresji i samobójstw”. Lewica apeluje do rządu ws. ferii

Lewica apeluje do rządu, aby zniósł "areszt domowy" dla uczniów w ferie

Młodzież do 16 roku życia także w trakcie ferii nie może wychodzić z domów bez opiekuna w godzinach 8-16. Lewica apeluje do premiera, by znieść ten zakaz.