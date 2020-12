Środek pandemii a w Warszawie otwarty park trampolin? Policja publikuje nagranie i opisuje interwencję

W Polsce obowiązuje szereg obostrzeń (część z nich została przywrócona od 28 grudnia i potrwa do 17 stycznia 2021 roku) w związku z pandemią koronawirusa. Obejmują one m.in. restauracje, centra handlowe czy siłownie. Tymczasem Komenda Miejska Policji zamieściła nagranie z miejsca przypominającego popularne parki trampolin (film jest rozmazany, a służby nie precyzują, co to za lokalizacja). Wiadomo jedynie, że dochodzenie w tej sprawie prowadzi Komenda Rejonowa Policji III (obejmuje dzielnice: Ochota, Ursus i Włochy).

Na nagraniu widoczne są osoby bawiące się na trampolinach, a według informacji policji w obiekcie tego dnia było ponad 400 klientów. Po zgłoszeniu, podczas interwencji, policjanci wylegitymowali 115 osób.

Po zakończeniu czynności materiały zostaną przekazane do oceny prawno-karnej prokuratury w kierunku art. 165 kk, jak również do sanepidu. W sprawie przeanalizowane zostaną nagrania z monitoringu. Co ważne wykluczono, by wśród obecnych były osoby objęte kwarantanną – czytamy w informacji KSP.

Wspomniany przez policję art. 165 KK dotyczy „sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego”, w tym wypadku chodzi zapewne o fragment paragrafu 1. traktującego o sprowadzaniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób „powodując zagrożenie epidemiologiczne”.