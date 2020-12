„Nie wiem, co wyczynia TVP, takich imprez nie powinno się robić”. Prof. Andrzej Horban o „Sylwestrze Marzeń”

W amfiteatrze w Ostródzie o godz. 19.55 rozpocznie się „Sylwester Marzeń z Dwójką”. Mimo pandemii zdecydowano się na występy na żywo, ale bez udziału publiczności. Nie zabraknie oczywiście Zenona Martyniuka, ale nie to zwraca uwagę w działaniach Telewizji Polskiej. Przygotowanie koncertu i jego realizacja wymagają nie tylko udziału gwiazd, ale też pracowników stacji, m.in. dźwiękowców.

W rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” o imprezie TVP wypowiadał się prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. COVID-19. Magdalena Rigamonti pytała prof. Horbana o „zbiegowisko” w Ostródzie. – Takich imprez nie powinno się robić, nawet na świeżym powietrzu. Trzeba jeszcze ze trzy miesiące wytrzymać – stwierdził lekarz.

Prof. Horban o „Sylwestrze Marzeń”: Nie wiem, co wyczynia TVP

Na tezy lekarza dziennikarka zareagowała, by w takim razie podzielił się takimi spostrzeżeniami z prezesem TVP Jackiem Kurskim, na co ten odparł, że „dobrze”. Rigamonti dopytywała jednak, czy rzeczywiście zwróci się do Kurskiego. Wtedy Horban odparł:

– Nie, bo nie mogę wszystkim zarządzać. Każdy ma swój rozum i rozsądek. Nie wiem, co wyczynia TVP, ale wiem, że wszystkie zbiorowiska powinny być po prostu zakazane. Nie po to się zamyka stoki, nie po to się zamyka hotele, nie po to dzieci nie mogą jechać na ferie, żeby potem to marnować.

