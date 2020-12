Odnaleźli zaginione pamiątki po tragicznie zmarłej księżniczce Teresie Czartoryskiej

Jak informuje policja, 10 grudnia w kościele św. Józefa w Puławach, związanego z rodziną Czartoryskich, doszło do niespodziewanego odkrycia. W skrytce znajdowały się przedmioty, które pozostawiono tam przed 240 laty! Wśród przedmiotów w skrytce znajdowały się: szkatułka, a w niej pukle włosów, medaliony, złoty krzyżyk i pierścień ze szklanym oczkiem. We wnęce schowane były również tkaniny z wyhaftowanymi inicjałami „TC”, szylkretowe grzebienie, szkaplerz z wizerunkiem Matki Boskiej i inne, osobiste przedmioty.

Jak się okazało, przedmioty należały do córki księżnej Izabeli Czartoryskiej – Teresy Czartoryskiej. Księżniczka Teresa zmarła w 1780 roku w wyniku tragicznego wypadku. Uległa ona rozległym oparzeniom, które ostatecznie doprowadziły do jej śmierci. Do poparzenia miało dojść przypadkowo – stojącej obok kominka księżniczce zaczęła płonąć sukienka. Miała wówczas 15 lat.

Zaginięcie przedmiotów

Podczas oględzin znaleziska okazało się jednak, że w skrytce brakuje przedmiotów, które w pierwszej chwili po odnalezieniu tam były. Policjanci ustalili osoby, które przywłaszczyły sobie historyczne znalezisko i odzyskali skradzione przedmioty.

Zarzuty w tej sprawie usłyszało pięciu mężczyzn w wieku od 27 do 55 lat z gminy Bełżyce, z Lublina i Świdnika. Policjanci zabezpieczyli także pieniądze na poczet przyszłych kar. Wszystkie osoby usłyszały zarzut przywłaszczenia przedmiotów stanowiących dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 10 – informuje policja.

Czytaj też:

Poważny wypadek z udziałem busa Poczty Polskiej. Nie żyją dwie osoby, wielu rannych