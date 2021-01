Bez żalu pożegnaliśmy 2020 rok. Na nowy mamy MEMY

Nowy Rok to nie tylko okazja do podsumowania ostatnich 12 miesięcy, ale również podjęcia nowych postanowień. Z ich realizacją różnie bywa, co dobrze podsumowują memy zamieszczane w internecie. 2021 rok to także czas nadziei, że pandemia koronawirusa w końcu zostanie pokonana, a nadchodzące tygodnie i miesiące przyniosą wiele dobrych wrażeń. To właśnie COVID-19 zdominował sieć, stając się inspiracją do stworzenia wielu ironicznych obrazków, które znajdziecie w naszej galerii.

Dlaczego Nowy Rok obchodzimy 1 stycznia?

Gajusz Juliusz Cezar urodził się 100 lat przed Chrystusem, kończąc swój żywot w 44 roku p.n.e. Zanim stworzył swój kalendarz, na świecie posługiwano się wieloma innymi. Na podstawie tamtych, powstał juliański, który to naznaczył 1 stycznia jako dzień, który zaczyna rok – czytamy w serwisie Nauka w Polsce PAP. Co wydarzyło się tego dnia? Był rok 46 p.n.e. i dwóch najwyższych urzędników państwowych w Rzymie rozpoczęło właśnie długi okres rządów w państwie rzymskim.

Mimo, że kalendarz juliański ustalił początek roku, przez długie wieki Nowy Rok obchodzono w marcu bądź wrześniu. Na przykład w średniowieczu celebracja Nowego Roku uznawana była za zazwyczaj pogański, w związku z czym postanowiono przenieść tę okoliczność na terminy mniej kontrowersyjne, takie jak Boże Narodzenie w grudniu, albo Zwiastowanie Pańskie 25 marca – czytamy w Life's Little Mysteries.

W 1570 roku papież Grzegorz postanowił napisać nowy kalendarz na nowo ustanawiając 1 stycznia początkiem roku. I tym razem nie wszyscy zaakceptowali termin. Aż do 1752 roku zarówno Anglia, jak i Stany Zjednoczone świętowały początek roku 25 marca.

Czytaj też:

Najpopularniejsze memy 2020 roku. Wyszukiwania w Google wskazują na te związane z koronawirusem