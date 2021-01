Nie żyje dyrektor szpitala na Pomorzu. „Covid to nie fikcja”

Jak czytamy na facebookowym profilu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Dworze Gdańskim, śmierć Bogdana Kułakowskiego „niesie wielki smutek i niedowierzanie” . „Covid to nie fikcja, o czym cały czas przypominamy” – dodano. Bogdan Kułakowski był dyrektorem lokalnego szpitala, a wcześniej członkiem Rady Miejskiej oraz Zarządu Powiatu Malborskiego. Miał 64 lata.

„Pan Dyrektor Kułakowski dał się nam poznać jako bardzo życzliwy, zawsze gotowy do pomocy sąsiad naszej stacji, także po prostu miły i dobry człowiek. Tyle razy widzieliśmy go przez okno, jak obładowany gadżetami pakował się do auta i jechał do ludzi, do mieszkańców. Już nie zdążymy tego okna otworzyć i się przywitać” – przekazali pracownicy sanepidu.

facebook

Koronawirus w Polsce. Dane z 1 stycznia

Przypomnijmy, Ministerstwo Zdrowia w piątek 1 stycznia poinformowało o 11 008 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Potwierdzone przypadki dotyczą osób z województw: mazowieckiego (1453), wielkopolskiego (1249), pomorskiego (1027), kujawsko-pomorskiego (967), zachodniopomorskiego (951), śląskiego (885), warmińsko-mazurskiego (825), łódzkiego (704), dolnośląskiego (647), lubelskiego (388), małopolskiego (388), lubuskiego (343), podlaskiego (307), podkarpackiego (261), świętokrzyskiego (192), opolskiego (179). 242 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 122 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 278 osób.

Czytaj też:

Szpital szczepił poza kolejnością. Dworczyk o „poważnym nadużyciu”