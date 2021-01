Tyszka ostro o wpisie ministerstwa. „Nie chciało mi się wierzyć”

„Zaczęliśmy odpuszczać rozwój firmy, to, co mieliśmy, było wystarczające. Okazało się, że nie ma sensu dązyć do wielkich pieniędzy kosztem rodziny” – taki napis umieszczono przy zdjęciu mężczyzny, którego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podpisało jako „Pan Tomasz, ojciec czwórki dzieci” . Grafika po pewnym czasie zniknęła z mediów społecznościowych, ale jej screen udostępnił na Twitterze Stanisław Tyszka.

Poseł Kukiz'15 wyraził zdziwienie postem opublikowanym przez resort. „Może ktoś jeszcze nie do końca doszedł do siebie po Sylwestrze? Bo chyba nikt na poważnie nie wrzuciłby czegoś takiego w czasie gdy tysiące ludzi tracą firmy i pracę?” – zastanawiał się polityk. Jak się okazuje, aktywność ministerstwa nie umknęła uwadze także innych internautów.

„Dlaczego usunęliście post, który wzbudzał spore kontrowersje co do przedsiębiorców?” – dopytywał jeden z internautów na facebookowym profilu resortu. „Lepiej wrzućcie jeszcze raz tego posta, którego skasowaliście. Robicie z ludzi idiotów, ale to ludzie zrobią z Wami porządek” – napisał ktoś inny.

