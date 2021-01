Już po postanowieniach noworocznych? Kolejna dawka MEMÓW

Wraz z nadejściem nowego roku przychodzi czas na różnego rodzaju podsumowania. Wiele osób robi bilans zysków i strat na podłożu zawodowym, a także podsumowuje swoje osiągnięcia na gruncie życia osobistego. Internauci, jak zwykle w takich przypadkach, nie zawodzą i tworzą memy.

Jaki będzie 2021 rok? Internauci publikują memy

W pierwszych dniach nowego roku królują grafiki, które odnoszą się do postanowień noworocznych, które potrafią przeminąć równie szybko, jak wykiełkowały w głowach pomysłodawców. Są też prześmiewcze zdjęcia, zestawiające plany i rzeczywistość, z którą trzeba było się zmierzyć w 2020 roku – roku, który za sprawą pandemii koronawirusa, wystawił ludzkość na pewnego rodzaju próbę.

Zachęcamy Was do obejrzenia przygotowanej przez nas galerii. Internauci nawet w sytuacji, która dla wielu może wydawać się trudna i wyjątkowa, znajdują powody do śmiechu. Dołączycie?

Czytaj też:

„Spier***** i nigdy nie wracaj!”. Ostry wpis Izabelli Scorupco na koniec roku