Magda Umer: Zgodziłam się zaszczepić myśląc, że czynię dobro

Warszawski Uniwersytet Medyczny informował w tym tygodniu, że z puli dodatkowych 450 dawek szczepionek, które niezależenie od etapu zerowego szczepień obejmującego personel medyczny otrzymał od Agencji Rezerw Materiałowych i które musiały być wykorzystane do końca roku, zaszczepił m.in. 300 pracowników szpitali WUM oraz grupę 150 osób obejmującą rodziny pracowników, pacjentów będących pod opieką szpitali i placówek WUM, w tym 18 znanych postaci kultury i sztuki, które zgodziły się zostać ambasadorami powszechnej akcji szczepień.

Komentarze na temat szczepień osób, które nie są pracownikami ochrony zdrowia, wywołała m.in. informacja o zaszczepieniu się byłego premiera, europosła SLD Leszka Millera. O zaszczepieniu przeciw COVID-19 poinformowały też aktorki Krystyna Janda i Maria Seweryn. Według ustaleń Polsat News na liście zaszczepionych znaleźli się również aktor Wiktor Zborowski oraz satyryk i reżyser Krzysztof Materna.

Magda Umer: Nie prosiłam nikogo o zaszczepienie się

W sobotę Magda Umer opublikowała na swoim profilu na Facebooku oświadczenie, w którym zapewniła, że nie prosiła nikogo o zaszczepienie jej przeciwko COVID-19. „To mnie poproszono o to, w ramach akcji popularyzowania, namawiania do szczepień. Wytłumaczono także, że nie zabieram nikomu miejsca, że walka o każdą zaszczepioną osobę jest teraz priorytetem państwa i służby zdrowia” – napisała.

Umer zwróciła uwagę, że „cały czas środki masowego przekazu, a nawet Kościół, nawołują niezdecydowanych i utyskują na zbyt małą liczbę chętnych, potrzebnych do zwycięstwa z pandemią w naszym kraju” . „ Tłumaczono nam, że godząc się, stajemy się ambasadorami szlachetnej akcji. Zgodziłam się myśląc, że czynię dobro, a okazało się, że jest to rozumiane odwrotnie. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, ale w dalszym ciągu mam nadzieję, że nie zrobiłam niczego złego” – podkreśliła.

facebook

Matylda Damięcka odrzuciła propozycję szczepienia

Propozycję zaszczepienia się odrzuciła natomiast Matylda Damięcka. We wpisie, opublikowanym na Instagramie, aktorka wyjaśniła, że była to propozycja „zaszczepienia się w ramach umowy barterowej: »my Cię zaszczepimy, a ty w zamian wspomnisz o tym fakcie na Instagramie, potencjalnie przyczyniając się tym do zwiększenia zastępów chętnych do tegoż procederu«” . Uzasadniając swoją decyzję, Damięcka przyznała, że nie czuje się autorytetem w tej dziedzinie i będzie zachęcać do szczepień „w mniej dosłowny, kategoryczny sposób” .

Dodała, że przeszła już COVID-19, więc cierpliwie poczeka na swoją kolej. „Znając naturę ludzką, przewidziałam, co teraz ma miejsce. Więc mam nadzieję, że Wy, wszyscy święci, dzięki tej aferce teraz nie będziecie już mieli wyboru i z modlitwą Polaka na ustach z »Dnia świra« staniecie +uczciwie+ w kolejce i się zaszczepicie” – podsumowała.

instagram

Szczepienia przeciw COVID-19

W minioną niedzielę rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności są szczepieni pracownicy sektora ochrony zdrowia. Termin zapisów na szczepienia w grupie”0 „ został przedłużony do 14 stycznia. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu zapisy na szczepienie dla osób spoza priorytetowych grup ruszą 15 stycznia.

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej w piątek skrytykował decyzję dotyczącą kryteriów dodatkowych szczepień w WUM. Poinformował też, że poprosił prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie szczegółowej kontroli w jednostkach związanych z WUM. Jak mówił, kontrola ma ruszyć w poniedziałek, 4 stycznia br.

Zwrócił przy tym uwagę, że wyjątki od podstawowej zasady kolejności szczepień zostały bardzo konkretnie sprecyzowane. Jak podkreślił, dopuszczono do szczepienia ewentualnie pacjentów, którzy są w danym szpitalu węzłowym albo członków rodzin pracujących lekarzy”.Jeżeli te kryteria nie zostaną spełnione będę oczekiwał, że rektor WUM wyciągnie konsekwencje wobec osób, które podjęły te decyzje „ – wskazał szef MZ.

Niedzielski zapewnił też, że rząd będzie robił wszystko, żeby jedynymi uprzywilejowanymi grupami były te, które są najsłabsze i najbardziej narażone na ryzyko zarażenia.

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong poinformował w sobotę, że powołał wewnętrzną komisję w WUM, która ma wyjaśnić sprawę szczepienia przeciw koronawirusowi osób poza kolejnością, m.in. aktorów.

autorka: Daria Porycka

Czytaj też:

Leszek Miller o szczepieniu poza kolejnością: Byłem szczepiony jako pacjent, nie premier