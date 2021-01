Miller odpowiada na słowa Morawieckiego i krytykuje Dudę. „To naprawdę jest komiczne”

Leszek Miller na antenie TVN24 przyznał, że został zaszczepiony na koronawirusa w przychodni Centrum Medycznego WUM. Były premier zapewniał, że szczepienie poza kolejnością nie wynikało z żadnych specjalnych przywilejów, a chodziło o niezmarnowanie szczepionek.

W tym kontekście Miller odniósł się do słów Mateusza Morawieckiego, który napisał na Twitterze, że „każda dawka szczepionki przekazana z naruszeniem harmonogramu to dawka, której może zabraknąć potrzebującym”. „Placówki, które dopuściły tego procederu i osoby, które wykorzystują swoją pozycję do uzyskania szczepionki poza kolejnością szkodzą Narodowemu Programowi Szczepień” – oświadczył szef rządu.

Miller wezwał Morawieckiego do zapoznania się z pismem ujawnionym przez portal konkret24.pl, w którym NFZ pisze, że KPRM i Ministerstwo Zdrowia „wyraziły zgodę na elastyczne podejście w kwalifikowaniu do szczepień”, a z listu wynika, że szpitale maja do 6 stycznia możliwość „oprócz szczepienia pracowników, także członków ich rodzin oraz pacjentów”, jeśli dawki szczepienia miałyby się w innym wypadku zmarnować.

– To, że pan premier plecie coś bez sensu, to mnie wcale nie zaskakuje. Przecież to jest nasza szara polska codzienność – stwierdził Miller.

Miller o Dudzie: To naprawdę jest komiczne

Miller był proszony o komentarz do słów Andrzeja Dudy, który jeszcze przed świętami zapowiedział w wywiadzie, że się zaszczepi, choć „nie lubi, gdy ktoś operuje igłą w okolicy jego ramion”.

– Zwierzchnik sił zbrojnych, który ucieka przed igłą… to naprawdę jest komiczne – stwierdził były premier w komentując słowa prezydenta.

