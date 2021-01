Sukces „Topu Wszech Czasów” Radia 357. „Jaka stacja internetowa ma taki zasięg? Żadna”

„Top Wszech Czasów” Radia 357 był inną audycją niż przyzwyczaili swoich słuchaczy byli dziennikarze Programu Trzeciego Polskiego Radia. To nie głosy słuchaczy zadecydowały o kształcie listy, ale trzej dziennikarze: Piotr Stelmach, Marcin Łukawski i Marek Niedźwiecki przez 12 godzin prezentowali swoje osobiste „Topy Wszech Czasów”.

Jednak i taka formuła przypadła do gustu słuchaczom radia, którzy w rekordowej liczbie śledzili audycję internetowej rozgłośni. Świadczą o tym wyniki słuchalności, o których radiowcy poinformowali na Twitterze w sobotę 2 stycznia. „Podczas Topu Radia 357 nasz stream uruchomiono 1,25 miliona (!) razy. Unikalni użytkownicy: 247 tysięcy”.

Sukces Radia 257. „Nie najgorzej, jak na »małe internetowe radyjko«”

Już w piątek Radio informowało o wstępnych wynikach słuchalności i chwaliło się sukcesem. „ W każdej chwili dzisiejszej audycji słuchało przynajmniej 120 tys. osób. To tak zwany zasięg sekundowy, czyli ile osób realnie siedziało przy głośnikach w trakcie każdej piosenki. Wystawiliśmy w tym czasie ponad pół miliona streamów. Wiedzą Państwo, jaka stacja internetowa w Polsce ma taki zasięg? Żadna. Wiedzą Państwo, jaka to słuchalność w odniesieniu do stacji FM? Mniej więcej połowa zasięgu Pewnego Radia, które wszyscy dobrze znamy ” – czytamy we wpisie na Facebooku. „ Nie najgorzej, jak na »małe internetowe radyjko«, które do tego jeszcze nie ruszyło ” – dodali radiowcy dziękując słuchaczom.

„Miałem wrażenie, że wróciły stare, lepsze czasy”

Również komentarze na facebookowym profilu radia zdają się potwierdzać ciepłe przyjęcie audycji przez fanów dawnej „Trójki”.

„Unosi się duch Trójki sprzed kilku lat... Fantastyczny dzień, pozdrowienia dla wszystkich Panów Redaktorów, oby tak dalej!”, „Dzięki za doskonały 1 stycznia 2021!”, „Co to była za godzina...uczta”, czy „miałem wrażenie, że wróciły stare, lepsze czasy” – pisali internauci.

