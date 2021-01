W Polsce zdecydowano się na wprowadzenie w odpowiedzi na pandemię koronawirusa nauczania zdalnego od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Wszystko po to, by ograniczyć transmisję SARS-CoV-2. Na konferencji prasowej, która została zorganizowana w drugiej połowie listopada Mateusz Morawiecki poinformował, że decyzją rządu wszystkie województwa będą miały przerwę w nauce między 4 a 17 stycznia.

Ferie zimowe będą inne niż zwykle. Na pocieszenie pozostały MEMY

W tym roku ferie zimowe będą jednak inne niż dotychczas. Z powodu ograniczeń wprowadzonych w walce z COVID-19, nie będzie można sobie pozwolić na wyjazdy oraz spotykanie się w dużych gronach znajomych.

Internauci jednak nawet w tej wyjątkowej i dla wielu trudnej sytuacji, znajdują powody do śmiechu. Na publikowanych memach z przymrużeniem oka komentują aktualne wydarzenia. Internauci w prześmiewczy sposób odnoszą się do zmian, które wprowadził do systemu nauczania tryb zdalny oraz komentują wizję dotyczącą rozpoczynających się już jutro ferii zimowych. A Wy z jakim nastawieniem czekacie na poniedziałek? Obejrzyjcie przygotowaną przez nas galerię. To z pewnością będzie dobry początek.

