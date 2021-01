Posłowie PiS pytają o Adama Bodnara. „Gdzie jest RPO?”

Chociaż kadencja Adama Bodnara oficjalnie zakończyła się we wrześniu, to w związku z impasem dotyczącym wyboru jego następcy, wciąż sprawuje obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich. Posłowie PiS postanowili go wywołać do tablicy po tym, jak na jaw wyszło szczepienie poza kolejnością osób ze świata kultury.

„RPO zabrał już głos ws. obrony dobrego imienia artystów?” – dopytywał na Twitterze Arkadiusz Mularczyk. O Adama Bodnara zapytał także inny poseł PiS. „Gdzie jest Rzecznik Praw Obywatelskich?” – napisał wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker a jego wpis udostępnił Jan Grabiec. „Poseł partii, która od miesięcy blokuje wybór Rzecznika Praw Obywatelskich pyta gdzie jest Rzecznik” – ironizował rzecznik prasowy Platformy Obywatelskiej. twitter Jak się okazuje, Szefernaker pytał o Bodnara również w kontekście afery związanej ze szczepieniem osób ze świata kultury. Świadczy o tym dyskusja z Dominiką Długosz, jaka rozgorzała pod wpisem wiceministra. „Nie ma, bo go nie wybraliście panie ministrze od września” – odpowiedziała dziennikarka na pytanie posła PiS. „Myślałem, że Pani wie, że pomimo tego jest” – ripostował polityk. Dziennikarka nie dawała jednak za wygraną. „Panie ministrze, skoro jest to o co PiS właściwie pyta Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie?” – dopytywała. „Wątpliwości prawne nie przeszkadzają panu rzecznikowi Bodnarowi zabierać głos w setkach innych spraw. Akurat przeszkadza mu to żeby zabrać głos w aferze celebrycko-szczepionkowej?!” – odpowiedział Szefernaker. twitterCzytaj też:

Impas ws. wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. „Troje kandydatów bez szans”