Planowali zamach na obiekt kultu muzułmanów. Chcieli zapobiec „islamizacji” Polski

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała o zakończeniu śledztwa przeciwko trzem osobom, które planowali zamach bombowy na obiekt kultu religijnego społeczności islamskiej. Sprawcy planowali również rozprzestrzenienie substancji trujących wśród wybranej grupy osób, a ich działania miały zapobiec „islamizacji” Polski.

ABW zakończyło śledztwo. Oskarżeni nawoływali do nienawiści

Oskarżeni mają skrajnie prawicowe poglądy, a jeden z nich publicznie wskazywał wskazywał na konieczność eksterminacji grup wyznaniowych, nawoływał do przemocy, do popełnienia przestępstw, do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych oraz wyznaniowych. Drugi z nich stworzył manifest nawołujący do prześladowania cudzoziemców mieszkających w Polsce. Pisał m.in. o zastraszaniu czy akcjach z użyciem broni palnej i materiałów wybuchowych.

Podczas dochodzenia zabezpieczono broń palną, w tym samodziałowy pistolet maszynowy oraz materiały wybuchowe. Za zarzucane im czyny sprawcom grozi do 10 lat więzienia.

