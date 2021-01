Głosy krytyki po powołaniu Biura Polityki Międzynarodowej. Będzie „cicha wojenka wewnętrzna”?

Krzysztof Szczerski nie będzie już szefem gabinetu prezydenta, co nie oznacza zakończenia współpracy z Andrzejem Dudą. Od teraz dotychczasowy minister będzie pełnomocnikiem głowy państwa do spraw utworzenia Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP. Organ ten ma dysponować silniejszą grupą ekspertów i większymi możliwościami wpływania na politykę zagraniczną.

Powołanie Biura Polityki Międzynarodowej. Dziennikarze komentują

Po ujawnieniu tych informacji w sieci rozgorzała dyskusja, a głos zabrali m.in. dziennikarze. „Jeśli obóz władzy uważa, że MSZ źle pracuje, to powinien je naprawić, a nie budować drugie parę przecznic dalej” – ocenił Michał Szułdrzyński z rp.pl. Tomasz Żółciak z „Dziennika Gazety Prawnej” stwierdził z kolei, że polityka zagraniczna będzie teraz „rozsmarowana w trzech ośrodkach: MSZ, KPRM i KPRP” . „Ciekawe, czy ten model prędzej się sprawdzi, czy wywoła cichą wojenkę wewnętrzną” – dodał.

twittertwitter

Jacek Czarnecki z Radia Zet zastanawiał się, jak do tej pory wyglądała praca Szczerskiego. „Facet który od 6 lat zajmuje się polityką zagraniczną Prezydenta RP, dopiero dziś stworzy biuro d/s polityki międzynarodowej. To znaczy że do dziś pracował sam? Czy będzie to nowa instytucja na wzór BBN?” – napisał. Bartosz Wieliński z „Gazety Wyborczej” ironizował z kolei na temat „sukcesów” polityki zagranicznej obecnej głowy państwa. Wspomniał o komentowaniu wydarzeń po angielsku, staniu przy biurku prezydenta USA czy omawianiu „problemów z kupnem żarówek w UE” . „Dlatego cieszę się, że powstanie Biuro Polityki Międzynarodowej, które będzie wykorzystywać ten potencjał” – dodał.

twitter

Biuro Polityki Międzynarodowej – czym ma się zajmować?

– Od dzisiaj zaczynamy ten projekt – dyplomatycznego BBN – realizować. Od dzisiaj mam pełnomocnictwa i zaczynamy prace nad różnymi koncepcjami takiego Biura, a Prezydent ostatecznie rozstrzygnie, jaki będzie jego kształt organizacyjny – powiedział 4 stycznia prezydencki minister Krzysztof Szczerski.

Szczerski podkreślił, że Biuro Polityki Międzynarodowej będzie współpracowało z premierem oraz szefem MSZ. Ma zająć się również m.in. podsumowaniem ostatnich pięciu lat, „w ciągu których Prezydent Duda odniósł wiele sukcesów na arenie międzynarodowej poprzez swoje inicjatywy” .

Minister wyjaśnił także, jak ma wyglądać to w praktyce. Kancelaria premiera ma być główną instytucją obsługującą urząd prezydenta. W jej ramach funkcjonować będą dwa wyspecjalizowane biura, które zajmują się dwoma wyszczególnionymi w konstytucji obszarami kompetencji Prezydenta RP, czyli Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i Biuro Polityki Międzynarodowej.

Czytaj też:

Zmiany w ministerstwie po fuzji. Dwóch wiceministrów poza resortem Czarnka