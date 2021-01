Były wiceminister wjechał autem do rowu. Prokuratura przedstawiła mu zarzuty

Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu, przekazał, że śledczy przedstawili byłemu wiceministrowi rolnictwa i radnemu powiatu kluczborskiego Andrzejowi B. zarzut prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Chodzi o zdarzenia z 8 listopada minionego roku, kiedy to patrol policji zauważył w rowie przy drodze powiatowej koło Kluczborka samochód. – Policjanci wylegitymowali mężczyznę znajdującego się wewnątrz pojazdu, był nim 59-letni mieszkaniec powiatu kluczborskiego. Z uwagi na wyczuwalną woń alkoholu, patrol zbadał mężczyznę na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu – wyjaśnił asp. sztab. Dawid Gierczyk, rzecznik komendy policji w Kluczborku.

Po zbadaniu alkomatem okazało się, że kierowca miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Był nim Andrzej B., były wiceminister rolnictwa i radny powiatu kluczborskiego. Tłumaczył, że wjechał do rowu, chcąc uniknąć kolizji ze zwierzęciem, które wybiegło na drogę a alkoholu napił się już po wjechaniu do rowu. – Choruję od jakiegoś czasu, leczę się i po prostu moje nerwy nie wytrzymały. Nie mogłem się nigdzie dodzwonić i dopiero wtedy wypiłem alkohol. Tak się to skończyło. Głupio, bo głupio, ale tak właśnie było – zaznaczył.

Byłemu wiceministrowi rolnictwa grozi – oprócz utraty prawa jazdy i wysokiej grzywny – kara pozbawienia wolności.

