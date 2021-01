Starosta zaszczepił się poza kolejnością. PiS zawiesił go w prawach członka partii

W ostatnich dniach szeroko komentowana jest sprawa szczepień poza kolejnością. Na taki krok zdecydowali się m.in. aktorzy: Krystyna Janda, Maria Seweryn, Wiktor Zborowski czy Radosław Pazura; przedstawiciele telewizji np. Edward Miszczak z partnerką Anną Cieślak czy politycy np. Leszek Miller z żoną. Wszystkie te osoby zaszczepiły się w warszawskim szpitalu WUM. Przeprowadzona przez NFZ kontrola wykazała, że w placówce doszło do złamania zasad, a osoby zaszczepione poza kolejnością zostały zarejestrowane jako personel niemedyczny pracujący w szpitalu.

„Szczepienie zgodne z procedurami”

Jak się okazuje, problem nie dotyczy tylko celebrytów. Poza kolejnością zaszczepił się także starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz. Informację o przyjęciu przez niego szczepionki podał dyrektor nyskiego szpitala Norbert Krajczy. Fakt mojego zaszczepienia wyniknął z wyraźnego zaproszenia od Dyrektora ZOZ w Nysie Norberta Krajczego i nie było to z mojej strony w żaden sposób zaplanowane. Zaprosił mnie, abym mu towarzyszył przy szczepieniu i zapewnił, że jest to zgodne ze wszystkimi procedurami, nad którymi on czuwa - tłumaczył starosta.

Jego wyjaśnienia nie przekonały jednak władz partii, do której należy. Zasady obowiązują wszystkich - podkreślił Krzysztof Sobolewski. Szefowa opolskich struktur PiS Violetta Porowska przekazała, że Andrzej Kruczkiewicz został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Solidarna Polska domaga się jego odwołania, jednak jak wyjaśnił Artur Kamiński, pełnomocnik powiatowy PiS w powiecie nyskim, nie ma takich planów.

