Zmiany w kierownictwie policji. Nowy komendant stołeczny i nowy zastępca komendanta głównego

Jak informuje Komenda Główna Policji Kamil Bracha na własną prośbę przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Bracha był zastępcą Komendanta Głównego Policji od 27 lutego 2019 roku. Wcześniej pracował w katowickiej i śląskiej policji.

„ Na prośbę Komendanta Głównego Policji, który bardzo dobrze ocenia jego służbę, na stanowisku swojego zastępcy, pozostał do końca roku, aby dokończyć rozpoczęte projekty ” – poinformował rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka cytowany przez RMF FM.

Nowym zastępcą Komendanta Głównego Policji ma zostać Paweł Dobrodziej, który do tej pory pełnił funkcję komendanta Komendy Stołecznej Policji. Ciarka podkreśla, że „to bardzo dobry policjant”, stąd awans. Jednak źródła w policji, na które powołuje się Onet podkreślają, że prawdziwą przyczyną przejścia Dobrodzieja do KGP mogło być to, że nie radził sobie z protestami w Warszawie.

Nowy Komendant Stołeczny z dużym doświadczeniem w prewencji

Z kolei nowym Komendantem Stołecznym Policji został nadinsp. Paweł Dzierżak. Potwierdza to rzecznik stołecznych policjantów, Mariusz Ciarka.

Dzierżak do tej pory pełnił rolę komendanta wojewódzkiego w Kielcach. Przed dowodzeniem świętokrzyską policją był wicekomendantem odpowiadającym za prewencję w komendzie wojewódzkiej w Krakowie. Z krakowską komendą był związany 20 lat.

Jak informują rozmówcy Onetu z małopolskiej policji, funkcjonariusze mają o nim bardzo dobre zdanie. – Ja się cieszę z tej nominacji, bo dla mnie to jest jeden z niewielu przejawów normalności jeżeli chodzi o organizację policji w ostatnich latach. To pokazuje, że na kierowniczych stanowiskach nie mogą być sami „potakiwacze” – konkluduje jeden z rozmówców portalu.

Czytaj też:

Surowe restrykcje w sylwestra. RMF: Policja nie wystawiła ani jednego mandatu